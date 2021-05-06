Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan İllerinde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.065 personel 135 operasyonel tim görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir."