Yükseköğrenim öğrencilerine mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.
Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 6, 2021
Güzel günlerde harcayın arkadaşlar. pic.twitter.com/DW9IsfMFX5
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