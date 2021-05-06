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    Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü geçen yıl 3.3 kişi oldu

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    Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü geçen yıl 3.3 kişi oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5.75 kişi ile Şırnak olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'İstatistiklerle Aile 2020' bülteni yayımlandı.

    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma gösterdi ve 2020'de 3.3 kişiye düştü.

    İllere göre incelendiğinde, 2020'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5.75 kişi ile Şırnak oldu. Bu ili 5.25 kişi ile Şanlıurfa ve 5.16 kişi ile Hakkari izledi.

    En düşük olduğu il Çanakkale

    Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2.61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2.66 kişi ile Tunceli ve 2.68 kişi ile Eskişehir takip etti.

    ADNKS sonuçlarına göre, 2014'te yüzde 13.9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020'de yüzde 17.9'a yükseldiği görüldü.

    Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014'te yüzde 67.4 iken geçen yıl yüzde 65.2'ye düştü. Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı aynı dönemde yüzde 16.7'den yüzde 14'e geriledi.

    Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı 2014'te yüzde 2.1 iken 2020'de yüzde 2.8'e yükseldi.

    En yüksek tek kişilik hanehalkı oranı Gümüşhane'de

    İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, geçen yıl tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 28.7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 27.9 ile Tunceli ve yüzde 26.7 ile Giresun izledi. Öte yandan, tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10.2 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'ı yüzde 10.4 ile Van ve yüzde 10.5 ile Batman takip etti.

    Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Osmaniye

    Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 72.6 ile Osmaniye oldu. Osmaniye'nin ardından yüzde 72 ile Gaziantep, yüzde 71.9 ile Adıyaman ve Kayseri geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 53,7 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 54,8 ile Gümüşhane ve yüzde 55,6 ile Artvin izledi.

    Hanehalklarının yüzde 9.7'si tek ebeveyn ve çocuklu

    Türkiye'de 2020'de toplam hanehalklarının yüzde 9.7'sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları teşkil etti. Toplam hanehalklarının yüzde 2.2'sini baba ve çocuklardan oluşan, yüzde 7.5'ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu görüldü.

    Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 11.7 ile Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 11.5 ile Adana ve Malatya illeri izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7.1 ile Bitlis ve Ardahan, yüzde 7.2 ile Tokat olarak belirlendi.

    Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 9.2 ile Bingöl, yüzde 9 ile Adana ve yüzde 8.9 ile İzmir olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 5 ile Ardahan, yüzde 5.5 ile Tokat, Bitlis ve Burdur oldu.

    Baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 3.8 ile Kilis, yüzde 3.1 ile Malatya ve yüzde 3 ile Trabzon olarak sıralandı. Bu oranın en düşük olduğu iller de yüzde 1,6 ile Nevşehir ve Bitlis, yüzde 1,7 ile Kayseri, Adıyaman, Tokat, Sinop ve Kars olarak belirlendi.

    Geniş aileler en çok Hakkari'de

    Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020'de yüzde 24.4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 24.2 ile Şırnak ve yüzde 21.5 ile Batman izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 9 ile Eskişehir oldu. Eskişehir'i yüzde 9.6 ile Çanakkale, yüzde 10.1 ile Niğde ve Balıkesir izledi.

    Etiketler:
    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Şırnak, hanehalkı, Türkiye
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    Durukan “8 bin yıl ile 5 bin yıl arasında bir zaman dilimine tarihliyoruz. Neolitik veya kalkolitik döneme ait olacağını düşünüyoruz. Bu kaya resimlerini yoğunlukla dağ keçileri veya geyik olarak seçebiliyoruz. Ancak bunun yanı sıra henüz tanımlayamadığımız başka birtakım hayvanlar da var. Bunlar belki fantastik yaratıklar olarak da tanımlanabilir. Kimisi uçan kimisi yüzen vaziyette görülüyor, ancak bizim bugün bildiğimiz hayvanlara benzemiyorlar. Dönemin faunası ile ilgili birtakım bilgiler vermesinin yanı sıra Mersin merkezine bu yakınlıkta tespit edilmiş ilk kaya resimleri” diye konuştu.
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