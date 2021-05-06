Akşener: İşbirliği olacak gibi gözüküyor, DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifaklarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de gazeteci Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtladı. Bir sonraki seçim için ihtimalleri değerlendiren Akşener, DEVA ve Gelecek partileriyle iş birliği yapılabileceğini söyledi.

İYİ Parti'nin büyüdüğünü, CHP'nin düşmediğini belirten Akşener, "Buna karşılık DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini bilmediğini ifade eden Akşener, şunları kaydetti: