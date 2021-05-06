Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü.

Dün gece binanın kolonlarından ses gelince bina sakinlerinin acil olarak tahliye edildiği belirtildi.

Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.

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Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda çöken bina ile ilgili bir açıklama yaptı. Binanın daha önceden boşaltıldığı belirtilen açıklamada, olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.