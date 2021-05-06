İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü.
Dün gece binanın kolonlarından ses gelince bina sakinlerinin acil olarak tahliye edildiği belirtildi.
Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.
Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü https://t.co/hTNP67akBZ pic.twitter.com/giJKwrfKcS— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 6, 2021
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda çöken bina ile ilgili bir açıklama yaptı. Binanın daha önceden boşaltıldığı belirtilen açıklamada, olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
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