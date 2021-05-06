Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas basın açıklaması düzenliyor

Düzenlenen ortak basın toplantısında, Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz.
- Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık, turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız.
- Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz.
- (Protokol kriziyle ilgili) Biz protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar hiç böyle bir şikayet olmadı ve Türk misafirperverliği de herkes tarafından bilinir. Buradaki tablo, bizim yüzümüzden olmadı. Komisyon ve Konsey arasındaki rekabet ve kavga yüzünden oldu. Koskoca Avrupa Birliği protokol yüzünden kavga etmemeli, kendi aralarındaki meseleleri Türkiye'ye yansıtmasınlar.
- (Kovid-19 aşısı) Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek.
- İsteğimiz 17 Mayıs'a kadar istediğimiz seviyeye gelmesidir, bu konuda rakamlar bizi umutlandırıyor, şu anda ülkemizde vatandaşlarımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı.
#Canlı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/NeqcFzcFsd— AA Canlı (@AACanli) May 6, 2021
Maas ise şu açıklamalarda bulundu:
- Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır.
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