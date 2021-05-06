Prof. Unutmaz: Türkiye yalnız Çin aşısına güvenerek hata yaptı

ABD Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'nin yalnızca Çin aşısına güvenerek hata yaptığını söyledi. "Daha fazla aşı gelmesi lazımdı. Diğer aşılardan da hızlı bir şekilde tedarik edilmeli" diyen Unutmaz, BioNTech aşısının koruyuculuğunun daha yüksek olduğunu söyledi.

ABD Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı, Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına değindi.

Türkiye'nin ocak ayında aşılamaya gayet iyi başladığını ve dünyada çok fazla aşı yapan ülkelerden bir tanesi olduğunu belirten Unutmaz, "Fakat sonrasında aşılama oranı çok azaldı. Tedarikte sıkıntılar olduğunu söyleniyor. Yapılan en büyük hata, yeterince ve çeşitli aşının getirilmemiş olması. Sadece Çin aşısına güvenildi. Burada da tedarik sıkıntıları oluştu. Daha fazla aşı gelmesi lazımdı. Diğer aşılardan da hızlı bir şekilde tedarik edilmeli" diye konuştu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre günlük vaka sayılarındaki artışın günlük ölüm sayılarına 2-3 hafta sonra yansıdığını da belirten Unutmaz, "Yani bugün Kovid-19 tablolarında gördüğümüz ölümler iki, üç hatta beş hafta önce hastaneye yatan kişilerin hayatını kaybetmesi. Bu bakımdan bugün vaka sayıları sıfıra düşse bile ölüm sayıları yine belli düzeyde devam edecek. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte önümüzdeki iki, üç hafta içinde ölüm sayılarında da önemli bir düşüş olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'Yangını söndürmenin tek yolu aşılama'

Toplumun en az yüzde 60’ının aşılanması gerektiğini belirten Unutmaz, "İsrail’de, İngiltere’de nüfusun önemli bir bölümü aşılandı ve bunun etkilerini de görmeye başladık. Tamamen virüsü yok edemezsiniz ama kontrol altına alırsınız. Vaka sayılarını kontrol altına alırsınız, ölümlerde ve hastaneye yatışlarda da çok büyük düşüş olur. Yangını söndürmenin tek yolu aşılamadır" diye konuştu.

'Şu anda virüs son kartlarını oynuyor'

Mutasyonlara da değinen Unutmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüs devamlı mutasyona uğruyor; ama virüsün fonksiyonunu değiştirici olanlar çok çok nadir oluyor. Muhakkak ki virüse fırsat verdikçe yeni mutasyonlarla karşılaşacağız. Virüsün daha yeni bir strateji bulması lazım, çok tehlikeli mutasyonlara uğraması için. Şu anda virüs son kartlarını oynuyor diyebiliriz. Hindistan mutasyonu da diğer mutasyonlardan çok farklı bir mutasyon değil. Mutasyonlar tehlikeli ama en azından bazı aşıların mutasyonlar karşısında etkili olduğunu da biliyoruz."

'BioNTech daha fazla koruyor'

Türkiye'de kullanılan BioNTech ve Sinovac aşılarını da değerlendiren Unutmaz, sözlerini şöyle tamamladı: