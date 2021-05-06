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    Pakistan, Hindistan, Bangladeş'ten dönen İngilizler otelde karantina masrafından kurtulmak için önce Türkiye'ye uğruyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (781)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105061044438337--pakistan-hindistan-bangladesten-donen-ingilizler-otelde-karantina-masrafindan-kurtulmak-icin-once/

    BBC, Kovid-19 pandemisini çok ağır geçirdiklerinden kırmızı listeye alınan ülkelere seyahat eden Britanyalıların dönüşte otel karantinası masrafından kurtulmak için geliştirdiği Türkiye yöntemini mercek altına aldı. Pakistan, Hindistan, Bangladeş'ten dönen Britanyalıların yüksek otel faturası ödememek için İstanbul'u durak yaptığı belirtildi.

    Britanya kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, Britanya'nın kırmızı listeye aldığı ülkelerden Pakistan, Hindistan, Bangladeş'te kökenleri bulunan yurttaşlarının, bu ülkelerde düğün, cenaze gibi kalabalık etkinliklere katıldıktan sonra dönüşte zorunlu otelde karantina masraflarını ödememek için Türkiye'ye uğradığı aktarıldı.

    Doğrudan dönüş yapmak yerine kırmızı listeye alınmayan Türkiye'ye uğrayan Britanyalı turistlerin İstanbul'da otelde konaklarken Britanya'da kişi başı en az 1750 sterlinlik otel faturasının çok cüzi bir miktarını ödediklerine dikkat çekildi.

    İstanbul üzerinden Britanya'ya dönüşte evde 10 gün karantinaya girenler de otel karantinası masrafından kurtulmaktan memnuniyetlerini ifade etti. Zira Britanya'da otelde 10 gün odadan çıkamayacak şekilde karantinada kalan 4 çocuklu ailenin faturası en az 3700 sterlini buluyor. 

    BBC, bu konuda İstanbul'daki Britanyalı turistler ve otel çalışanlarıyla mülakatlar yaptı. 

    Asya kökenli Britanyalı yurttaşlar, ülkeye dönüşte otelde karantina masraflarını karşılayacak maddi imkanlarının olmadığını söyledi.

    Türk otel çalışanları da Pakistan, Hindistan, Bangladeş'ten uçakla gelen İngiliz turistleri ağırlamakla meşgul olduklarını belirtti.

    İstanbul'un tarihi yarımadasındaki bir konaklama çalışanı, İngiliz gezginlerin Türkiye'yi 'köprü' olarak kullandığını, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'dan seyahat eden İngiliz pasaportu sahiplerinin otellerinde rezervasyon yaptırdığını anlattı.

    İstanbul'daki bir otel yöneticisi, uluslararası bir rezervasyon sitesine üye olması sayesinde Pakistan ve Hindistan'dan İstanbul'a seyahat edenlerin sayısında artış olduğunu görebildiğini söyledi.

    Britanya'nın Bradford kentindeki bir seyahat acentası çalışanı ise Pakistan'a giden müşterilerinin bu ülkenin 9 Nisan'da kırmızı listeye alınmasıyla eve dönebilmek için devasa fatura ödeme zorunluluğuyla karşılaştığını aktardı. 

    Oltrax Seyahat çalışanı Ascher Khawaja "Bu yüzden eve dönecek para bulamayan 15-20 müşterim var. Sırtlarındaki yükleri hafifletmek için onlara Türkiye'de konaklama üzerinden geri dönüş ayarladım. Kişi başı en az 1700 sterlin yerine en fazla 600 sterlin harcayarak sorunu çözüyorlar" dedi. 

    Bradfordlı iş insanı Mohammed Saad, 23 Mart'ta cenaze için Pakistan'a gittiğini, 10 Nisan için dönüş biletinin olduğunu, ama bir gün öncesinde Pakistan'ın kırmızı listeye alınması nedeniyle dönüşte otelde karantina uygulamasına maruz kalacağı için biletini değiştirmek istediğini, bunu başaramayınca da 16 yaşındaki oğlu ile İstanbul'a gidip 10 gün otelde kaldığını anlattı.

    Toplam 450 sterlin civarında masrafı olduğunu belirten Saad, "Ekstra tatil gibi oluyor. Ardından otel karantinasına tabi olmadan Britanya'ya dönebiliyorsunuz" dedi.

    Leedsli taksi şoförü Zülfikar Ali, 24 Nisan'da Pakistan'dan İstanbul'a gittiğini belirterek "11 gece için 100 sterlin ödedim. Bir çift kişilik yatak, TV ve buzdolabı. İnternete bağlıydı ve yemek çok ucuzdu" dedi. 5 Mayıs'ta Britanya'ya döneceğini söyledi.

    40 ülkenin yer aldığı Britanya'nın kırmızı listesinde, 29 Nisan - 17 Mayıs arasında 'tam kapanmaya' geçerken turistleri bundan muaf tutan Türkiye bulunmuyor. Türkiye, son dönemde vaka ve ölüm saylarında rekor kıran Hindistan'dan gelen yolcuların yurtlarda karantinaya alınması kuralı getirdi.

    Diğer yandan Türkiye, ülkeye giriş yapan yolcuların son 72 saatte yaptırdıkları negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri ve ülkeden ayrılırken de test yaptırmaları şartını nisan sonunda 15 ülke için esnetti. 15 Mayıs 2021'den itibaren Britanya, Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelenlerin ülkeye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecek.

    Britanya açısından listede olmayan herhangi bir ülkeden döndükten sonra 10 gün evde karantinada kalanlar, hükümetin Kovid-19 pandemisi önlemlerini ihlal etmiş olmuyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (781)
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