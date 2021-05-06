İki genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücüye iyi hal indirimi

İstanbul'da 17 yaşındaki Busenur ile 18 yaşındaki Sedef'e çarparak, ölümlerine neden olan alkollü sürücü Aslan İsmiev, 'iyi hal indirimi' uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara isyan eden genç kızların babaları "İki canın bedeli 6 yıl mı?" diyerek tepki gösterdi.

Kaza, geçen yıl Beylikdüzü’nde meydana geldi. Hız sınırının 30 kilometre olduğu Ulusal Caddesi Kavşağı’nda 170 kilometre hızla seyreden kamyonet sürücüsü Aslan İsmiev, marketten çıkan Busenur Ülüslar ve Sedef Yılmaz’a çarptı.

17 yaşındaki Busenur ile 18 yaşındaki Sedef feci şekilde can verirken, 2.43 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bilirkişi raporunda yüzde yüz kusurlu olduğu belirtilen 22 yaşındaki İsmiev, tutuklanarak cezaevine kondu.

Kazanın ardından 10 ay sonra davayı karara bağlayan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklu sanık İsmiev’i 'iyi hal indirimi'yle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

'İki ay sonra tahliye olacak'

Mekatronik Bölümü öğrencisi Busenur Ülüslar’ın babası Faruk Ülüslar, karar tepki gösterek, şunları söyledi:

Biri 17, biri 18 yaşında iki tane genç kızımız, 170 km hızla ve 240 promil alkollü bir şahsın kullandığı bir aracın altında can verdi. Ne yazık ki geçen gün ki mahkemede sanığa 6 yıl 8 ay hapis verdiler. Bunun da zaten yatarı 4 yıl ki zaten 4 yıl da yatırmayacaklar. İki ay sonra tahliye olacak. Biz ailesi olarak acılar içerisindeyiz. Sanığın tekrardan yargılanması için uğraşıyoruz.

'37 metre sürükleyip gelip ağaca çarparak durabiliyor'

Alkollü şahıs önce yukarda refüje vuruyor, sonra park halindeki otobüse vuruyor daha sonrasında bir taksiye vuruyor ve kızlara çarpıp 37 metre sürükleyip gelip buradaki ağaca çarparak durabiliyor. İki tane idealist kızımızı genç yaşta götürüp toprağa verdik. Sanığın tekrardan yargılanması istiyoruz. Bir nebze de olsa yaramız hafiflemiş olur diye düşünüyorum.

'İki canın bedeli 6 sene mi?'

Liseden yeni mezun olan ve ölümünden iki ün sonra gelen üniversite sınavı sonuçlarında çok iyi puan alan Sedef Yılmaz’ın babası Murat Yılmaz ise, "İki canın bedeli 6 sene mi? Şu an şok içerisindeyiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Sanık 10 aydır içeride. Taş çatlasa 2-3 ay daha yatacak. Evlat acısı gibi kötü bir şey yok. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.