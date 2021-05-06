Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. "Turistler denize girsin diye bizi eve tıktınız. Turistler gibi denize giren vatandaşa ceza kestiniz. Yetmedi turistin görebileceği herkes aşılanacakmış" ifadesini kullanan İnce, "Turist kadar değeri yok mu bu milletin?" diye sordu.

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" şeklindeki ifadesini eleştirdi.

Sözlerine "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" diye başlayan İnce, devamında "Turistler denize girsin diye bizi eve tıktınız. Turistler gibi denize giren vatandaşa ceza kestiniz. Yetmedi turistin görebileceği herkes aşılanacakmış. Aşı olmak tüm insanlarımızın hakkıdır! Turist kadar değeri yok mu bu milletin?" ifadesini kullandı.

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!



Turistler denize girsin diye bizi eve tıktınız. Turistler gibi denize giren vatandaşa ceza kestiniz. Yetmedi turistin görebileceği herkes aşılanacakmış.



Aşı olmak tüm insanlarımızın hakkıdır! Turist kadar değeri yok mu bu milletin? — Muharrem İNCE (@vekilince) May 6, 2021

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'de turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için bazı ilave tedbirler aldıklarını söylemişti. 17 Mayıs'a dek sürecek tam kapanma uygulamasına değinen Çavuşoğlu, bunun faydalarını görmeye başladıklarını ifade etmişti.

Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık, turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" demişti.