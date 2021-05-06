Bakan Koca: 5 Mayıs'ta paylaştığım grafikte il adları yanlış yerleştirilmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

"5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir" diyen Koca, devamında "Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadesini kullandı.

5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum. pic.twitter.com/EazSHOUICe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2021

​