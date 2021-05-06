Heyelan sonrası oluşan göl, turizme kazandırılacak

Kahramanmaraş Geben Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Turkuaz Göl, ormanda olması sebebiyle çok az kişi tarafından biliniyor. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, mahallede yaptığı incelemeler sırasında karşılaştığı gölün renginden ve doğallığından etkilendi, turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

‘Bu alanın temizliğini yaparak, turizme kazandırmak istiyoruz’

Turkuaz Göl'ün herkes tarafından görülmesi gereken doğa harikası bir oluşum olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Doğan, "Andırın doğal güzellikleri ile farklı bir yer, her gün yeni yerler ortaya çıkıyor. Bu gölü de buradan geçerken tesadüfen gördük, çam ağaçlarının içerisinde turkuaz rengi ile gerçekten çok güzel görünüyordu. Yaptığımız araştırmada 1975 yılında meydana gelen heyelan sonrası oluştuğunu öğrendik. Buradaki su da içme suyu kalitesinde. Biz bu alanın temizliğini yaparak, turizme kazandırmak istiyoruz. Doğaseverler için çok güzel bir alan. Ortaya çıkması ile insanların buraya akın edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

‘Mevki olarak buraya Uçuk Göl adını vermişler’

Mahallede yaşayan Adem Gürlek ise ormanın içerisinde olduğu için gölü az sayıda kişinin bildiğini ifade ederek, "Dedelerimiz buranın 1975 yılında heyelan sonucu meydana geldiğini söylüyorlar. O yüzden mevki olarak buraya Uçuk Göl adını vermişler. Ancak görenler renginden dolayı Turkuaz Göl olarak adlandırıyor. Derinlik olarak 1.5 metre civarında olduğunu biliyoruz. Ormanın içerisinde kaldığından pek bilen yok" dedi.