Kayıt
18:00 06 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Alparslan Kuytul'un ifadesi ortaya çıktı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 25
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043146164_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_a915365fe2d9e7360b6c466793385756.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105061044440376-alparslan-kuytulun-ifadesi-ortaya-cikti/

    Kalabalık grup ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 22 camide toplanması üzerine gözaltına alınan eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un ifadesi ortaya çıktı. Kuytul'un ifadesinde, "Sivil itaatsizliği desteklemiyorum, itikafa girenleri destekliyorum" dediği belirtildi.

    Adana'da 3 Mayıs gecesi yanındaki bir grup Furkan Vakfı mensubu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 22 camide itikaf ibadeti için toplanması suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı'nın eski başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı.

    Kuytul'un Adana Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesi Furkan Vakfı'na yakınlığıyla bilinen Furkan Haber sitesinde yayınlandı.

    Haberde, "Tam kapanma döneminde 5 vakit ve Cuma namazı dışında camide ibadetin yasak olduğu bilinmesine rağmen, ibadet yapma isteğiyle, kamu görevlilerine direnen, ‘Sivil itaatsizlik’ gerçekleştiren şahısları destekliyor musunuz?" sorusunun yöneltildiği belirtildi.

    'Sivil itaatsizliği desteklemiyorum, itikafa girenleri destekliyorum'

    Kuytul'un soruya  şu yanıtı verdiği ifade edildi:

    "Sivil itaatsizliği desteklemiyorum, itikafa girenleri destekliyorum. Daha önce dediğim gibi itikafa müsaade edildiği halde, bunu engellemeye çalışmak sivil itaatsizliktir. Kovid-19'un siyasi bir proje olduğunu düşünmemize rağmen biz yine de alınan önlemlere karşı gelmedik. İtikafımızı maskeli ve mesafeli yapıyorduk, ancak emniyet güçleri terör, hücre evi basar gibi gece 02.00’da camileri bastı, itikaf ibadeti yapan şahıslara terörist muamelesi yaptı. Bu durum dindar insanları ve tüm kamuoyunu incitmiştir. Baskınlar esnasında birçok kişi darp edilmiştir, bununla ilgili de adli tıp raporları vardır. Söyleyeceklerim bu kadar."

    'İşgal eden şerefsizdir'

    "İlimizde tam kapanma tedbirleri uygulanmasına rağmen 'İtikaf' adı altında ‘Cami işgalini’ siz mi planladınız?" sorusuna ise, Kuytul'un "İşgal eden şerefsizdir. İşgal yapmadığımız halde bize; 'İşgal yapmışsınız' diyen de şerefsizdir! Camiler Allah'ın evidir, işgal edilemez! İtikaf ibadeti ne zamandan beri işgal kabul ediliyor? Eğer işgalse, Diyanet İşleri Başkanı neden; 'Camilerde itikaf yapabilirsiniz' diye açıklama yaptı?" yanıtını verdiği belirtildi.

    Habere göre Kuytul'un kendisine yöneltilen sorulara şu şekilde cevap verdiği aktarıldı:

    Emniyet"Birçok şehirde yapılan ‘Cami işgali’ ile ilgili bilginiz nedir?"

    Kuytul: "İşgal eden şerefsizdir. İşgal yapmadığımız halde bize; 'İşgal yapmışsınız' diyen de şerefsizdir! Camiler Allah'ın evidir, işgal edilemez! İtikaf ibadeti ne zamandan beri işgal kabul ediliyor? Eğer işgalse, Diyanet İşleri Başkanı neden; 'Camilerde itikaf yapabilirsiniz' diye açıklama yaptı? Bizim arkadaşlarımız müftülüğe gitti, 'itikaf yasak' diye bir şey denmedi. 'İtikaf yapılacak' dendi, sonrasında da yapılmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. İtikaf konusunda hutbeler verilir, insanlar teşvik edilir, hükümetin kanallarında da bununla ilgili programlar yapılmıştır."

    Emniyet: "Tam kapanma kararlarını, 'İktidarın diktatörlüğü ve ibadetlerin engellenmesi' olarak değerlendirip dini duyguları istismar çabası içinde olduğunuz görülmektedir, bu durumu açıklar mısınız?”

    Kuytul: "Ben Gaziantep'te camide itikaftaki insanlara yapılanları zulüm olarak gördüğümü söyledim, bununla ilgili birçok gazetecinin, siyasinin de benim gibi beyanatı var, hatta Antep Emniyet Müdürü görevden alındı. Tam kapanma diye bir şey söz konusu değil, çalışma hayatının yüzde 70'i aktif, böyle bir genelge söz konusu değildir, ayrıca camilere gitmek serbest. Ben 'İbadetlerin yasaklanmaya çalışıldığı' şeklinde bir algı oluşturmaya çalışmadım, tam aksine camiler açık ve itikaf serbest olduğu halde neden yasaklanıyor, bununla ilgili konuştum. 'Dini duyguları istismar çabası' diye sorularak bana hakaret ediliyor, ben ömrümü İslam hizmetine adadım. Bazı güçler kendilerine muhalif olanları 'Dini istismar ediyorsunuz' diyerek susturmaya çalışıyor.

    Emniyet: "İtikaf ibadeti, adı altında gerçekleştirilen ‘Cami işgali’ eylemlerinin talimatını siz mi verdiniz?"

    Kuytul: "Talimatı veren bizzat Peygamber Efendimizdir. Diyanet de bunun sünnet olduğunu kabul eder ve her sene camileri buna hazırlar, dolayısıyla benim talimatıma gerek yok, herkesin bildiği bir konudur. İtikafa giren herkes kocaman insan, kimse benim memurum değil, benden maaş alıyor değiller, yapmadıklarında benden ceza alıyor da değiller. Onlar emri bizzat Allah'tan, Peygamberinden alıyorlar, ben dinde olmayan bir şey mi söylüyorum ki, itikaf talimatını benden almış olsunlar?"

    'Sivil itaatsizlikle zerre kadar alakası yoktur'

    Emniyet: "İtikaf ibadeti, adı altında kitleleri ‘Sivil itaatsizliğe’ yönlendirmekteki amacınız nedir?"

    Kuytul: "Ben insanları itikafa teşvik ettim, bunun sivil itaatsizlikle zerre kadar alakası yoktur. Camiler açık ve itikaf serbest olduğuna göre, itikafa engel olmak emirlere itaatsizliktir! Yani benim değil, emniyetin yaptığı sivil itaatsizliktir. Sivil itaatsizlik yapmak isteyen insanlar meydanlarda yapar ve bunun bir sivil itaatsizlik olduğunu belirtir. İtikaf camide, dört duvarın arasına kapanarak yapılır, bunun sivil itaatsizlikle alakası ne? Kanunda 'Sivil itaatsizlik' diye bir kavram yoktur, kanunsuz da suç olmayacağına göre, böyle bir ithamda bulunulamaz!

    'Bunlardan Cumhurbaşkanının da rahatsız olduğu kanaatindeyim'

    Emniyet: "Mevcut hükümetin ‘Ramazan ayının sönük geçmesine vesile olduğu’ suçlamasında bulunarak halkı, kin ve düşmanlığa sevk etmenizdeki amaç nedir?"

    Kuytul: "Ben hükümeti değil, din düşmanı derin komiteyi suçladım, hükümetin onların yaptıklarına karşı durması gerekirdi, durmadı, benim eleştirim bunadır. Halkla hükümeti karşı karşıya getirmek gibi bir derdim yok, aksine cami baskınlarıyla hükümet zor duruma düşürülmüştür, ben bunlardan Cumhurbaşkanının da rahatsız olduğu kanaatindeyim, o yüzden Antep Emniyet Müdürünü görevden almıştır. Benim yaptığım konuşmalarla değil, emniyetin yaptığı yanlış davranışlarla insanlar bu hükümetten nefret eder, ben bu konuşmamla hükümeti ikaz ettim."

    Emniyet: "Neden itikafa evinizden uzak farklı bir semtte girdiniz, ilimizde tam kapanma tedbirleri uygulanmasına rağmen 'İtikaf' adı altında ‘Cami işgalini’ siz mi planladınız?"

    Kuytul: "Evimin oradaki cami itikafa uygun değildi, ben Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarıyım, benim için sokağa çıkma yasağı yok, dergi yazarları ve çalışanları yasaktan muaftır. Ben de, arkadaşlarımın bulunduğu camide itikafa girmek istediğim için oraya gittim. Talimat vermediğimi daha öncede söyledim, talimatı 1400 sene önce efendimiz vermiştir, benim vermeme gerek yok. İtikaf yasaklı bir eylem değil, sünnet olan bir ibadettir."

    Emniyet: "Cami imamlarının, ‘Tam kapanma’ nedeniyle ‘Camilerde itikafın yasak’ olduğunu belirtmesine rağmen, ikazları yok sayıp ‘Camileri işgale’ devam ederek ‘Sivil itaatsizliği’ sürdürmüşsünüz, bu eylemi niçin gerçekleştirdiniz?

    Kuytul: "Cami görevlileri böyle bir şey söylemedi, müftülüğe başvurun dedi, müftülük evrak almadı ama yasak da demedi. Biz imamların mı sözünü dinleyeceğiz, müftülerin-diyanetin açıklamasına mı bakacağız?

    Emniyet: "Güvenlik Şube 2018'den beri ‘2911 sayılı kanuna’ muhalefet eden 42 olayınız olduğunu iletti. Buradan da anlaşılıyor k; insanları şiddete yönlendiriyorsunuz, bununla ilgili bilgi verir misiniz?"

    Kuytul: "Ben o tarihlerde cezaevindeydim, dolayısıyla kimseye böyle bir çağrı yapmam mümkün değil, olayları sonradan öğrendim ve bütün bu olaylardan berat edildi. Berat edilmesi, ne benim ne arkadaşlarımın suçu olmadığını gösterir. Emniyetin yanlış yaptığını ispat eder; insanların anayasal haklarını engelleyerek fikir ve ifade hürriyetine mani olmuş."

    'Halk sağlığını tehlikeye düşüren Cumhurbaşkanı ve siyasilerin yaptığı kongrelerdir'

    Emniyet: "Halk sağlığını tehlikeye düşürmenizle ilgili ifadeniz nedir?"

    Kuytul: "Halk sağlığını tehlikeye düşüren Cumhurbaşkanı ve siyasilerin yaptığı kongrelerdir. Antalya'da müzikli programlar yapılıyor, çarşı pazarda insanlar üst üste, Adana Demirspor maçı üst üste, halk sağlığını tehlikeye düşürenler bunlardır. Benim bulunduğum cami kocaman, ben üst katta tek başımayım, itikaf insanı izole eder. Diyanet, halk sağlığını tehlikeye düşüyorsa neden itikafı yasaklamadı? Halkın sağlığını bizzat emniyet tehlikeye attı, 400 tane insanı üst üste nezaret doldurdu. Halkın sağlığını tehlikeye atmak budur.

    'Kovid-19'un siyasi bir proje olduğunu düşünmemize rağmen biz yine de alınan önlemlere karşı gelmedik'

    Emniyet: "Tam kapanma döneminde 5 vakit ve Cuma namazı dışında camide ibadetin yasak olduğu bilinmesine rağmen, ibadet yapma isteğiyle, kamu görevlilerine direnen, ‘Sivil itaatsizlik’ gerçekleştiren şahısları destekliyor musunuz?"

    Kuytul: "Sivil itaatsizliği desteklemiyorum, itikafa girenleri destekliyorum. Daha önce dediğim gibi itikafa müsaade edildiği halde, bunu engellemeye çalışmak sivil itaatsizliktir. Kovid-19'un siyasi bir proje olduğunu düşünmemize rağmen biz yine de alınan önlemlere karşı gelmedik. İtikafımızı maskeli ve mesafeli yapıyorduk, ancak emniyet güçleri terör, hücre evi basar gibi gece 02.00’da camileri bastı, itikaf ibadeti yapan şahıslara terörist muamelesi yaptı. Bu durum dindar insanları ve tüm kamuoyunu incitmiştir. Baskınlar esnasında birçok kişi darp edilmiştir, bununla ilgili de adli tıp raporları vardır. Söyleyeceklerim bu kadar."

    Etiketler:
    itikaf, Furkan Vakfı, Adana, Cami, ifade, Alparslan Kuytul, Sokağa çıkma yasağı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Etkinliği koordine eden doktor Zoran Vekiç, İnsanlar sorumlu davranmalı. Ve hizmet sunulduğu müddetçe aşı olma fırsatı değerlendirmeli dedi.
    Sırbistan'da 'aşı olana indirim kuponu' kampanyası izdiham yarattı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet