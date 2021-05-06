Muğla’da çıplak poz veren Ukraynalı kadınlar gözaltına alındı

Dubai’de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın web sitesi çekimleri için çıplak poz veren bir grup kadın, polis tarafından gözaltına alınmaları sosyal medyada viral olmuştu. Tam kapanma döneminde özel yatların denize çıkmalarına izin verilen Muğla'da benzer bir olay yaşandı.

Rus televizyon Ren TV’ye konuşan kadınlardan Julia Vetrova, arkadaşlarıyla Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Koyu’nda özel tekneyle denize açıldıklarını anlattı. Çıplak fotoğraf çekimi yapmaya karar verdiklerini söyleyen kadın, teknedeki o anların çevredekiler tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldığını belirtti.

Ukraynalı turistler bu olay nedeniyle gözaltına alındı. Kadınlar polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dubai’de çıplak fotoğraf çekimi yapan kadınların gözaltına alınarak sınır dışı edilmesini anımsatan kadın, “Müslüman ülkelerde çıplak fotoğraf çekmemek gerekli ama bunu tam olarak anlamak için hata yapmanız gerekiyor. Ama yapacaksanız mümkün olduğunca sağduyulu yapın, konum işaretlemeyin” ifadesini kullandı.