Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’la görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’le köklü iş birliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik.” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Steinmeier'la göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştüklerini aktardı.

Çavuşoğlu ayrıca Twitter’daki bir diğer paylaşımında, Almanya’nın Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss’e Türkiye'nin güvenli turizm programı hakkında bilgi verdiğini ve AB'deki aşı pasaportu gelişmelerini ve alınan önlemleri görüştüklerini belirtti.

#Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik.

-Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük.🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/aY64Rd5Rvs — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 6, 2021

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