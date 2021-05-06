Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk’ta görüntülendi

Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Özer'in son görüntüsüne ulaşıldı.

Özer'in daha önce, başkent Tiran'da kaldığı otel odası görüntülenmişti. Şimdi de otele giriş anında resepsiyonda işlemlerini yapılırken beklediği fotoğrafa ulaşıldı.

Fotoğrafta Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor. Yanındaki kırmızı montlu ise Özer'i Arnavutluk'ta karşılayan, işlerini takip eden ve ona yardım eden kişi. Kırmızı montlu, Özer'i otelde de yalnız bırakmadı.

© Fotoğraf : TRT Haber Faruk Fatih Özer

Faruk Fatih Özer, kırmızı montlu ile geldiği otelde 3 günlük rezervasyon yaptırdı. Ücreti peşin ödedi ancak ikinci günü otelden ayrıldı.