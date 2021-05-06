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    TÜİK Araştırması: Türkiye'de tek yaşayanların oranı arttı

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    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma gösterdi ve 2020'de 3,3 kişiye düştü.

    İllere göre incelendiğinde, 2020'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Bu ili 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi.

    Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir takip etti.

    ADNKS sonuçlarına göre, 2014'te yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020'de yüzde 17,9'a yükseldiği görüldü.

    Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014'te yüzde 67,4 iken geçen yıl yüzde 65,2'ye düştü. Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı aynı dönemde yüzde 16,7'den yüzde 14'e geriledi.

    Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı 2014'te yüzde 2,1 iken 2020'de yüzde 2,8'e yükseldi.

    En yüksek tek kişilik hanehalkı oranı Gümüşhane'de

    İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, geçen yıl tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 28,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 27,9 ile Tunceli ve yüzde 26,7 ile Giresun izledi. Öte yandan, tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10,2 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'ı yüzde 10,4 ile Van ve yüzde 10,5 ile Batman takip etti.

    Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 72,6 ile Osmaniye oldu. Osmaniye'nin ardından yüzde 72 ile Gaziantep, yüzde 71,9 ile Adıyaman ve Kayseri geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 53,7 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 54,8 ile Gümüşhane ve yüzde 55,6 ile Artvin izledi.

    Hanehalklarının yüzde 9.7'si tek ebeveyn ve çocuklu

    Türkiye'de 2020'de toplam hanehalklarının yüzde 9,7'sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları teşkil etti. Toplam hanehalklarının yüzde 2,2'sini baba ve çocuklardan oluşan, yüzde 7,5'ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu görüldü.

    Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 11,7 ile Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 11,5 ile Adana ve Malatya illeri izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,1 ile Bitlis ve Ardahan, yüzde 7,2 ile Tokat olarak belirlendi.

    Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 9,2 ile Bingöl, yüzde 9 ile Adana ve yüzde 8,9 ile İzmir olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 5 ile Ardahan, yüzde 5,5 ile Tokat, Bitlis ve Burdur oldu.

    Baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 3,8 ile Kilis, yüzde 3,1 ile Malatya ve yüzde 3 ile Trabzon olarak sıralandı. Bu oranın en düşük olduğu iller de yüzde 1,6 ile Nevşehir ve Bitlis, yüzde 1,7 ile Kayseri, Adıyaman, Tokat, Sinop ve Kars olarak belirlendi.

    Geniş aileler en çok Hakkari'de

    Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020'de yüzde 24,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 24,2 ile Şırnak ve yüzde 21,5 ile Batman izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 9 ile Eskişehir oldu. Eskişehir'i yüzde 9,6 ile Çanakkale, yüzde 10,1 ile Niğde ve Balıkesir izledi.

    Akraba evlilikleri azaldı

    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020'de toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8,4 oldu. Akraba evlilikleri akrabalık türüne göre incelendiğinde, akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46,6'sının hala/dayı çocukları ile yüzde 27,2'sinin amca çocukları ile ve yüzde 26,2'sinin ise teyze çocukları ile evli olduğu görüldü.

    İstatistik sonuçlarına göre, 2010'da gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9'unu akraba evliliği oluştururken, bu oran sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2015'te yüzde 4,8'e, 2020'de yüzde 3,8'e geriledi.

    Geçen yıl gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 15,1 ile Şanlıurfa olduğu gözlendi.

    Bu ili, yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,6 ile Muş takip etti. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 0,5 ile Kütahya, yüzde 0,6 ile Çanakkale ve Edirne olarak sıralandı.

    Yoksulluk oranı yüzde 21.3

    Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2019'da yüzde 21,3 olarak hesaplandı.

    Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 12,3'ünün, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 20,3'ünün, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 27,7'sinin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise yüzde 14,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

    Hanehalkı bütçe araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 16,5 ile ulaştırma harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,5 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 3,1 ile eğlence ve kültür oldu.

    Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2019'da konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 58,8'inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 25,6'sının ise kiracı olduğu görüldü.

    Fertlerin yüzde 39,3'ünün 2019'da konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 36,9'unun sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi nedenlerle sorun yaşadığı ve yüzde 26,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.

    Etiketler:
    Evlilik, Yoksulluk, Aile, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK
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