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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına çağrı: Askıda veresiye defteri uygulaması başlatın

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Ege Bölgesi'nde yer alan CHP’li ilçe belediye başkanlarına "Yoksullukla mücadelede sizin göstereceğiniz çabalar çok önemli" diye seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlara "Yoksulluk envanteri çıkarıp muhtarlar ve mahalle bakkallarıyla iş birliği yapın. Askıda veresiye defteri uygulaması başlatın" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesinde yer alan CHP'li ilçe belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Belediye başkanlarının koronavirüs salgını ve 17 günlük tam kapanma sürecindeki çalışmalarına dair bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

    İlçe belediye başkanlarının tek tek konuşma yapmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Elinizden gelen bütün çabayı gösteriyorsunuz. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımızın olağanüstü bir performans gösterdiklerini biliyorum” dedi.

    “Derin yoksulluktan söz ediliyor” diyen Kılıçdaroğlu, başkanlara şu çağrılarda bulundu:

    • Bu yoksullukla mücadelede sizin göstereceğiniz çabalar çok önemli. Yoksulluk envanterinin çıkarılması, envanterin çıkarılmasından sonra yardımların yapılması…Yoksulluk envanterini çıkarıyorsunuz ama mahallenin bakkalı ve mahallenin muhtarıyla bu konuda yapacağınız iş birliğinin önemli olduğunu tahmin ediyorum.
    • Apartman görevlilerine, yoksullara özel ilgi gösterin. Genelde yoksul mahallelerde, vatandaş gidip bakkaldan veresiyeyle yumurta, zeytin, ekmek ve buna benzer şeyler satın alıyor.
    • Bu defterlerin maliyeti çok düşük aslında. Bazı belediye başkanlarımız askıda veresiye defteri uygulaması başlattı ve iyi sonuçlar elde ediyorlar. Benzer uygulamayı sizler de bütün belediye başkanlarımız bir şekliyle yaparsa, son derece iyi olacak.
    • Su kesilmemesine özen gösterin, suyun pandemi döneminde kesilmemesi lazım.
    • Simitçi, kokoreççi, midyeciler gibi günlük yaşayanlara, sokağa çıkma yasağıyla ilgili evlerine ekmek götüremez pozisyona gelenlerin bir envanterini çıkarmanızda büyük yarar var.
    • Bu arada yoksul mahallelerde mahallenin bakkalıyla belediye arasında bir ilişki kurulmasında büyük yarar var. Muhtarla ilişki kurmakta büyük yarar var. Size zamanında yansımayan sorunlar mahallenin muhtarına ve bakkalına yansıyabiliyor. Sizin süratle o soruna müdahil olmanız ve çözmeniz açısından bu son derece önemli.
    • Bir başka önemli nokta esnaflarla diyalog kurmak. Belediye başkanı olarak belki böyle ayda bir, üç ayda bir sevilen, sayılan bir esnafı ziyaret etmek, onun bir çayını kahvesini içmek, siyaset yapmadan ‘nasılsınız’ demek çok önemli. Mahallenin bir esnafı için belediye başkanının çayını içmesi onu onore ediyor.

    Pandemi sürecinde İller Bankası’nın kesintisinin artması ve kesintinin sürmesiyle ilgili sıkıntılar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu konuda şöyle konuştu:

    “Bunu dillendiriyoruz ama sonuçta şu da bir başka gerçek; İller Bankası’nın parası yok. Dolayısıyla İller Bankası bir anlamda belediyenin gelirlerine bir şekliyle kesinti yaparak, elde ettikleri paraya sosyal güvenlik kuruluşlarına veya diğer kuruluşlara bir şekliyle aktarıyorlar.”
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