Elektriği kesen ekipler ile bölge sakinleri arasında kavga çıktı: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrikleri kesilen kırsal Damlasu, Aydıncık, Binekli Demirli, Yenice ve Konacık mahallesi sakinleri, ekiplerle tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı ihbar üzerine bölgeye giden jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen bölge sakinleri ile elektriği kesen ekip arasında kavga çıktı: 4 yaralı https://t.co/sJWkknnFLY pic.twitter.com/IhUmjPFAMe — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 6, 2021

DEDAŞ yetkililerinden yapılan açıklamada, “Denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu” denildi.