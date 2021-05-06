İmamoğlu'na soruşturmayla ilgili Mansur Yavaş'tan yorum: 'Böyle bir soruşturma yaptığınızda kime yarayacağı bellidir'

KRT TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesi nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, bakanlığın bir dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum. Böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir. Rakibinizin yararlanacağı bir şey yapmak istemezsiniz. Adalet yara alıyor. Hükümet yara alıyor bu soruşturmada."

Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmayla ilgili Mansur Yavaş'tan yorum: 'Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, bakanlığın bir dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum. Bunun kime yarayacağı bellidir. Rakibinizin yararlanacağı bir şey yapmak istemezsiniz' https://t.co/gQTJXXhmOi pic.twitter.com/z9jzpBe2DP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 6, 2021

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