Sarıyer’de boğazından bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe bırakan yaşlı adam gözaltına alındı

Sarıyer Zekeriyaköy’de bahçesinde köpekler tarafından boğulduğunu iddia ettiği köpeği iple boğazından bağlayarak cipiyle çöpe kadar sürükleyen şahıs, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşlı bir adam sokak köpeğini iple boğazından bağlayarak aracıyla cadde üzerindeki çöpe kadar sürükledi. Köpeği çöpün yanına bırakan adamın yaptıkları cep telefonu kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen vatandaşa kimliği Mehmet S. olarak açıklanan şahıs tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, görüntülerin ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, adamın cipinin plakasından yola çıkarak kimliğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından 77 yaşındaki Mehmet S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Diğer köpekler tarafından boğulduğunu söyledi

Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Mehmet S’nin burada ifadesi alındı. İfadesinde 'iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu' iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adamın adli işlemleri yapıldı.

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.