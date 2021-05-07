Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ağrı Belediye Başkanı Sayan yeni tip koronavirüse yakalandı. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecim devam etmektedir. Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum” dedi.
Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.Tedavi sürecim devam etmektedir. Bu— Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) May 6, 2021
mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum...
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