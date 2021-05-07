Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

İstanbul’da akşam saatlerinden sonra gökyüzünde beliren sıralı ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Işıklar; Muğla, Tekirdağ, Bursa ve Türkiye'nin diğer birçok ilinde görüldü.

Gökyüzündeki ne olduğu belirlenemeyen ışıklar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerken, ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.

🛰️Starlink Uydu Ağı Projesi kapsamında zaman içerisinde Yer çevresindeki LEO yörüngelere yapay uydular yerleştirilmektedir. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamalar ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebilmektedir. pic.twitter.com/WkK43VXVi3 — TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (@tubitak_tug) May 6, 2021

Starlink uyduları nedir?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.

SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlıyor.