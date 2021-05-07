Kılıçdaroğlu 20 bininci kadın üyeyi makamında konuk etti: Kitabını hediye etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadın kollarının 20 bininci üyesiyle yaptığı görüşmede, gençlerin ve kadınların siyasette aktif görev almasını istediğini söyledi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre , görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na,, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ve Diyarbakır Kadın Kolları İl Başkanı Behiye Küden eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, 20 bininci üye Yılmaz’a, 'Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş' kitabını imzalayarak armağan etti. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, 20 bininci üyenin Diyarbakır’dan çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz’a ne iş yaptığını sordu.

Yılmaz ise “Ev kadınıydım ama artık CHP’de çalışıyorum. CHP çatısı altında bir mücadeleye girdim ve sokaklarda olacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, “CHP iktidarında Doğu ve Güneydoğu bölgesine daha çok destek vereceğiz” derken Aylin Nazlıaka’ya da örgütlenme çalışmalarını sürdürmeleri mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu, dün Ege Bölgesi ilçe belediye başkanlarıyla da bir toplantı yaptı ve pandemi döneminde borcundan dolayı kimsenin suyunun kesilmemesi gerektiğini belirtti.