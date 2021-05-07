İBB'ye ait Halk Ekmek büfesi yandı

İstanbul Bakırköy'de bulunan ve büyükşehir belediyesine ait olan bir Halk Ekmek büfesinde yangın çıktı.

Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak'ta bulunan büfe saat 03.00 sularında yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Halk Ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alarak olay yerine gelen büfe sahibi Mithat Ali Yanbeyli de polis ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Yanbeyli, "Hiç bilgim yok, evdeydim. Arkadaşlar haber verdi. Daha yeni geldim. Halk Ekmek satış yeri olarak kullanıyorum. İçeride kimse yoktu, kapatmıştık. Saat 19.00 gibi mesaimiz bitiyor. Mesaiden sonra kapattık" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.