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    Sosyal medya fenomenleri için yeni reklam düzenlemesi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105071044444788-sosyal-medya-fenomenleri-icin-yeni-reklam-duzenlemesi/

    Sosyal medya fenomenleri için reklam düzenlemesi geldi. Düzenlemeye göre sosyal medya fenomenleri, henüz denemedikleri bir ürüne ilişkin, onaylama anlamına gelecek şekilde paylaşım yapamayacak. Bir üründen bahsederken mevzuata aykırı şekilde sağlık özelliğini vurgulayamayacak, ispatı mümkün olmayan iddialarda bulunmayacak.

    Son dönemlerde popüler olma çabaları ve kazançlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenleri için reklam düzenlemesi geldi.

    Fenomenler, henüz denemedikleri bir ürüne ilişkin, onaylama anlamına gelecek şekilde paylaşım yapamayacak. Bir üründen bahsederken mevzuata aykırı şekilde sağlık özelliğini vurgulayamayacak, ispatı mümkün olmayan iddialarda bulunmayacak. Fenomenler doktor, diş hekimi, veteriner aracılığıyla ürün tanıtımı yapamayacak. Hediye edilmiş bir giysi veya ayakkabıyı satın almış gibi yapamayacak. Reklam yaparken görsel filtre veya efekt kullanırsa bunu belirtmek zorunda olacak.

    Ticaret Bakanlığı, 'sosyal medya fenomeni' olarak bilinen 'sosyal medya etkileyicilerinin' uyacakları kurallarla ilgili kılavuz hazırladı.

    Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, sosyal medya etkileyicisi (fenomeni) aracılığıyla yapılan reklamlar, ayırt edilebilir nitelikte olacak. Sosyal medyada sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılamayacak.

    'Bu ürünleri reklam verenden hediye olarak aldım'

    Reklam verenden maddi kazanç, ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet sağlandığı paylaşımlarda, "bu video reklam veren reklamlarını içermektedir", "bu ürünleri reklam verenden hediye olarak aldım", "ürünleri bana gönderdiği için reklam verene teşekkürler" ifadesine yer verilecek.

    Fenomenler, henüz denemedikleri bir mal veya hizmete ilişkin, onaylama anlamına gelecek ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde paylaşım yapamayacak.

    'İspatı mümkün olmayan araştırma ve testler hakkında iddialarda bulunmayacak'

    Bir üründen bahsederken mevzuata aykırı şekilde sağlıkla ilgili özelliğini vurgulayamayacak, ispatı mümkün olmayan araştırma ve testler hakkında iddialarda bulunmayacak. Fenomenler; doktor, diş hekimi, veterinerler ve sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlerin tanıtımını yapamayacak, kendileri de bu ürünleri tanıtamayacak.

    'Tıklamaya gerek yok'

    YouTube ve Instagram TV gibi video mecralarında yapılan reklamlar ile canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda, "daha fazla oku" gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan, reklam yapıldığına dair sabit bir bilgilendirme alanı yer alacak. Bu alanda, “bu video reklam içermektedir”, “reklam verenin destekleri ile”, “bu ürünleri hediye olarak aldım” ifadeleri yer alacak.

    Instagram, Facebook, Twitter gibi fotoğraf ve mesaj paylaşım mecralarında paylaşılan fotoğrafın ve/veya mesajın içinde ya da altında veya açıklamalarında reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilere yer verilecek.

    Etiketler:
    düzenleme, Ticaret Bakanlığı, Ticaret, Sosyal medya fenomeni, Sosyal medya
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