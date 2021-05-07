CHP'li Karabulut cinsel saldırı iddiaları sonrası istifa etti

Malatya'nın Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, bir televizyon programında gündeme getirilen cinsel saldırı iddialarının ardından görevinden istifa etti.

Show TV'de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında, CHP Kale İlçe Başkanı Karabulut'un bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. İddialar sonrası Karabulut, görevinden istifa etti.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yaptığı yazılı açıklamayla Karabulut'un üyeliğinin de düşürüldüğünü ifade etti. Kiraz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir TV kanalında Kale ilçe başkanımız ile ilgili iddialar yer almıştır. İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır. Hemen belirtelim ki, bu iddia ilk kez televizyon yayınında dile getirilmiş olup konu hakkında bir soruşturma ya da dava olduğuna dair bilgimiz bulunmamaktadır. İlgili programda da bu yönde bir bilgiye yer verilmemiştir. Ancak iddiaların niteliği dikkate alındığında, konunun mutlaka yargı organları tarafından soruşturulması gerektiği açık olup, adaletin de bu şekilde tecelli edeceğine kuşku bulunmamaktadır. Parti olarak bu konudaki tavrımız nettir. Yargı mercilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır."

Bugün bir TV programında dile getirilen iddialar hakkında basına ve kamuoyuna açıklamamız: pic.twitter.com/Ppj589Q2G4 — Enver Kiraz (@EnverKiraz4) May 6, 2021

​Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Süleyman Karabulut ise iftiraya uğradığını belirterek, "Kişilik haklarıma, onuruma adı açıkça söylenerek üyesi olduğum CHP'ye alçakça saldırılmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir" dedi.