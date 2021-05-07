15 Nisan’dan beri Türkiye’deki 77 binden fazla Rus, ülkesine döndü

Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’dan yapılan açıklamaya göre, Moskova’nın koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları kısıtladığı 15 Nisan’dan beri havayolu şirketleri 77 bin 200 kişiyi Türkiye’den Rusya’ya götürdü.

Rosaviatsiya’nın açıklamasında, “Türkiye’den Rusya’ya 15 Nisan 2021’den beri 345 sefer düzenlendi, 77 bin 200 yolcu taşındı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, 30 Nisan-5 Mayıs döneminde Rus ve Türk şirketler tarafından Türkiye’den Rusya’ya 19 sefer düzenlendi. Bu seferlerle 3 bin 180 turist ülkesine döndü. Uçuşların 7’sini Rus şirketler gerçekleştirdi. 1 Haziran’a kadar 55 uçuş daha düzenlenmesi planlanıyor.

Rusya, pandemi nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye ile uçuşları askıya almıştı.