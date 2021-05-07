'Bir Türk aile, Central Park’ta 10 bin dolara bank satın aldı'

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısının 'Sabancı'nınki şaka onlarınki gerçek!' bölümünde, Central Park'ta bir Türk ailenin 10 bin dolara bank satın aldığını açıkladı.
"Eşi İlhan Sabancı ile New York'a tatile giden Pınar Sabancı'nın yaptığı espriden bahsetmiştim önceki gün! Pınar Hanım, Central Park'ta 10 bin dolara satılan ve üzerine isminizi yazdırabildiğiniz banklardan birindeki ismi, photoshop'la silip eşinin ismini yazmıştı" ifadelerini kullanan Cankurt, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Pınar Hanım'ın yaptığı şakaydı tabii ama Türk bir ailenin Central Park'ta gerçekten bir bankının olduğunu öğrendim. Alexandre Home'un kurucu ortağı Begüm Işıküstün, 10 bin dolar verip Central Park'ta bir bank satın almış ve üstüne, kendisinin, eşi Murat Bey'in ve çocukları Raif, Kaan ve Sinan'ın isimleri yazdırmış. Işıküstün ailesi, her New York seyahatinde parka gidip kendi banklarında oturmanın keyfini yaşıyormuş!"
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