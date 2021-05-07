'Bir Türk aile, Central Park’ta 10 bin dolara bank satın aldı'

Sabah yazarı Bülent Cankurt, Alexandre Home’un kurucu ortağı Begüm Işıküstün'ün 10 bin dolar karşılığında New York'taki Central Park'ta bir bank satın aldığını, üstüne de kendisinin, eşinin ve çocukları Raif, Kaan ve Sinan'ın isimlerini yazdırdığını belirtti.