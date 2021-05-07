2021-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre; 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 7, 2021
18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YDS/1 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. #2021YDS
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