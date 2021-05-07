AK Partili Tolga Ağar’dan Sedat Peker’in iddialarına yanıt

AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, yurt dışında bulunan Sedat Peker'in kendisine yönelik iddialarına ilişkin, "Şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım" açıklamasını yaptı.