AK Partili Tolga Ağar’dan Sedat Peker’in iddialarına yanıt

AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Ağar, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada "Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P. isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum" ifadelerini kullandı.
Kamuoyunun Dikkatine‼️ pic.twitter.com/uRwCljl9fU— Tolga Ağar (@zulfutolgagar) May 7, 2021
'İma yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam'
Ağar, açıklamasının devamında, şu ifadelere yer verdi:
- "Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım.
- Şaibe yaratarak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.
- Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalannı derin bir üzüntü ile karşılıyorum.
'Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir'
- Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlannı dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum.
- Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. 'Tezyif müzeyyifın kadri ile mütenasiptir' yani 'Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır.' Kamuoyuna saygılarımla sunarım."
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