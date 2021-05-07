"Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" sözlerine açıklık getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu? Turizm alanında yaptığımız çalışma, yerli ve yabancı bütün turistlerimiz içindir. Turizm güvenliğine böyle bakıyoruz biz" dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin'de dün basın toplantısında "Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" açıklaması nedeniyle eleştirilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.

Ahmet Hakan, Çavuşoğlu'na, “Sayın Bakan... 'Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız' demenize tepki var. Sanki her şey turistler içinmiş gibi bir algı çıkıyor bu cümleden. Ayrıca bu cümleden bir aşağılama çıkaranlar da var. Ne diyorsunuz bu konuda?” sorusunu yöneltti.

Çavuşoğlu, Hakan'ın sorusunu şöyle yanıtladı:

Uzun bir açıklamadan tek bir cümleyi çıkarıp almışlar. Benim o cümlede kastettiğim turizm çalışanlarımızdır. Açıklamanın başına bakılırsa bu anlaşılır.

Ayrıca ben açıklamamda Türkiye’deki aşılama çalışmasını, halkımızın sağlığını da gözeterek yaptığımızı açıkça vurguladım.

Bizim “Güvenli Turizm Konsepti” çalışmamız var. Sertifikasyon uygulamamız var. Buna göre havaalanında karşılayanlardan ulaşım hizmeti verenlere, resepsiyon görevlilerinden tur rehberlerine kadar tüm turizm çalışanlarımızın aşılanmalarını sağlayacağız.

''Turistin görebileceği' derken kastettiğim tabii ki turizm çalışanlarımızdır'