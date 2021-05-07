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    Biontech / Sinovac aşı

    Nüfusa oranla en fazla ve en az aşılamanın yapıldığı iller belli oldu

    © AA / Barış Yalçınkaya
    Türkiye
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    Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye genelinde 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. 14 milyon 437 bin 554'ü birinci doz, 10 milyon 129 bin 648'i ikinci doz olmak üzere 24 milyon 567 bin 202 Kovid-19 aşısı yapıldı.

    Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından faydalanarak hazırlanan bilgiye göre, 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.

    Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.

    Nüfusuna oranla en fazla kişi Edirne'de aşılandı

    Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29.32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28.72 ile Çanakkale, yüzde 27.89'la Balıkesir, yüzde 27.63'le Sinop ve yüzde 26.97'yle Muğla izledi.

    Bu şehirlerin ardından en az bir doz aşı yapılanların oranının yüzde 25'ten fazla olduğu iller sırasıyla Tunceli, Kırklareli, Giresun, Kastamonu ve Amasya olarak kayıtlara geçti.

    Bu oran Tunceli'de yüzde 26.78, Kırklareli'nde yüzde 26.73, Giresun'da yüzde 26.59, Kastamonu'da yüzde 25.18 ve Amasya'da yüzde 25.16 oldu.

    Böylece 10 ilin nüfusunun yüzde 25'ten fazlası aşılanmış oldu.

    Üç büyük şehirde en çok aşılama İzmir'de

    Nüfusu 4 milyon 394 bin 694 olan İzmir'de 980 bin 722 kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 22.32'sinin aşılandığı İzmir, bu üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

    5 milyon 663 bin 322 nüfuslu Ankara'da en az birinci doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 168 bin 522 oldu. Ankara, yüzde 20.63'lük aşılama oranıyla bu 3 büyükşehir arasında ikinci sırada yer aldı.

    Nüfusu 15 milyon 462 bin 452 olan İstanbul'da 2 milyon 432 bin 914 kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Böylece İstanbul, yüzde 15.73 aşılama oranıyla bu üç büyükşehir arasında son sırada yer aldı.

    Nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasının aşılandığı iller

    Nüfusunun yüzde 20'sinden fazlası en az bir doz aşılanan 26 il bulunuyor. Bu iller şu şekilde sıralandı:

    "Aydın (yüzde 24.78), Burdur (yüzde 24.06), Ordu (yüzde 23.86), Bartın (yüzde 23.81), Eskişehir (yüzde 23.67), Isparta (yüzde 23.65), Artvin (yüzde 23.57), Yalova (yüzde 23.41), Bolu (yüzde 23.10), Zonguldak (yüzde 22.88), Karabük (yüzde 22.60), İzmir (yüzde 22.32), Tokat (yüzde 22.30), Çankırı (yüzde 22.20), Çorum (yüzde 21.96), Trabzon (yüzde 21.91), Rize (yüzde 21.79), Bilecik (yüzde 21.73), Kırşehir (yüzde 21.54), Uşak (yüzde 21.28), Samsun (yüzde 21.07), Kırıkkale (yüzde 20.97), Ankara (yüzde 20.63), Kütahya (yüzde 20.51), Antalya (yüzde 20.42), Erzincan (yüzde 20.03)."

    Nüfusunun yüzde 10-20'sinin aşılandığı iller ve bu illerin, oranı en yüksek olandan düşüğe doğru sıralaması şöyle:

    "Denizli (yüzde 19.58), Manisa (yüzde 19.01), Nevşehir (yüzde 19.00), Tekirdağ (yüzde 18.99), Karaman (yüzde 18.67), Yozgat (yüzde 18.60), Sivas (yüzde 18.52), Ardahan (yüzde 18.47), Mersin (yüzde 18.27), Düzce (yüzde 18.22), Afyon (yüzde 18.12), Malatya (yüzde 17.75), Bursa (yüzde 17.35), Osmaniye (yüzde 17.13), Kayseri (yüzde 17.08), Sakarya (yüzde 17.04), Elazığ (yüzde 16.70), Konya (yüzde 16.24), Gümüşhane (yüzde 16.07), Niğde (yüzde 16.01), Kocaeli (yüzde 15.87), İstanbul (yüzde 15.73), Adana (yüzde 15.49), Bayburt (yüzde 14.84), Aksaray (yüzde 14.51), Erzurum (yüzde 13.55), Hatay (yüzde 13.39), Kars (yüzde 12.93), Kilis (yüzde 12.48), Kahramanmaraş (yüzde 12.36), Adıyaman (yüzde 12.27), Bingöl (yüzde 10.79), Iğdır (yüzde 10.04)."

    Aşılamanın en az olduğu iller

    Nüfusunun yüzde 10'undan azına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılan iller Gaziantep (yüzde 9.62), Van (yüzde 8.18), Batman (yüzde 8.08), Ağrı (yüzde 7.55), Diyarbakır (yüzde 7.54), Muş (yüzde 7.00), Bitlis (yüzde 6.58), Mardin (yüzde 6.13), Siirt (yüzde 5.92), Şanlıurfa (yüzde 5.38), Hakkari (yüzde 5.04) ve Şırnak (yüzde 4.53) oldu. En az bir doz Kovid-19 aşısı uygulananların ülke genelindeki oranı yüzde 17.27 olarak kayıtlara geçti.

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    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, Sinovac, BioNTech, Aşılama, İzmir, Ankara, İstanbul, Türkiye, Kovid-19
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