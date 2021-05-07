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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan 'aşıda patent' açıklaması: İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rus aşısı Sputnik'le alakalı olarak Putin'le görüşmelerimizi yaptık, çok ciddi oranda bir aşı ülkemize alacağız. Daha sonra Türkiye'de ortak üretime gireceğiz" dedi. Erdoğan, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı tartışmasına ilişkin "İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Bir gazetecinin azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle yapılan iftarda ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi konusunun görüşülüp görüşülmediğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, tüm azınlık gruplarının, dini cemaatlerin liderleriyle bir araya gelerek yaptıkları iftarda özellikle herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatını bulduklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak tabii ki beni de ayrıca memnun etti. Tabii birçoğuna elimizden geldiğince her türlü desteği verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Bunlardan bir tanesi Demir Kilise'yi onlarla beraber Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani cemaatine ait, orada temelini attığımız kilise var. İnşallah 1 yıl içerisinde orası da bitecek, oranın da açılışını yapacağız. Bu süreç içerisinde bu tür dini cemaatlerin, azınlıkların nerede herhangi bir ihtiyaçları varsa bu konularda yardımcı olabileceğimizi kendilerine tekrar taahhüt ettik" diye konuştu.

    'Türkiye'de ortak üretime gireceğiz'

    Erdoğan, bir gazetecinin "Geliştirilen aşılar insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır, demiştiniz. Siz de 'Tüm ülkelerin kullanım imkanı için üretilen aşıların formülü açıklansın.' önerisine katılıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığıyla alakalı böyle bir konuda 'Bunu biz öğrettik, dolayısıyla kimseye vermeyiz.' gibi bir mantık, anlayış yanlış bir yaklaşımdır. Onun için de biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık, bunun dışında Almanların ürettiği, ki bir Türk olan Uğur Beylerin eşiyle beraber üretmiş oldukları aşıdan aynı şekilde istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı olarak Sayın Putin'le görüşmelerimizi yaptık, oradan da çok ciddi oranda bir aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Böyle bir durum söz konusu. Kaldı ki ülkemizde de şu anda ciddi, yoğun bir çalışma var. Eylül-ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanelerini biz niye yaptık? Türkiye'den kalkıp da Cleveland'a benim vatandaşım gitmesin. Aynen Cleveland'ın vasfında, onun içeriğini kapsamış hastaneleri biz ülkemizde yapalım. Şu anda bizim şehir hastanelerimiz bütün bu içeriğe sahip" dedi.

     

    Etiketler:
    Vladimir Putin, Sputnik V, Koronavirüs, Rus, Recep Tayyip Erdoğan
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