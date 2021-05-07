Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iftar programı haberleriyle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV’de yayınlanan 'İftarı Beklerken' isimli programla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Diyanet TV ile ilgili açıklamahttps://t.co/JdxPKIeXJf pic.twitter.com/xxLazdRfS7 — Diyanet (@diyanetbasin) May 7, 2021

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Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir.

'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diyanet TV'nin, Ramazan yayınları dolayısıyla günlük kirası 35 bin lira olan gezinti teknesini bir aylığına kiraladığı öne sürülmüştü. Diyanet TV'nin bu programı, vatandaşların tepkisine yol açmıştı.