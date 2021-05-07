AK Parti Twitter hesabından paylaşılan 'çizgi film' videosunu kaldırdı

AK Parti tarafından 'CHP yalan üretim merkezi' adıyla yayınlanan ve ana muhalefet partisinin eleştirildiği animasyon, partinin resmi Twitter hesabından kaldırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, videonun kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

AK Partili Dağ: Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık

Twitter hesabından açıklama yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu. Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik.

Maksat hasıl oldu. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 7, 2021 ​

Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz.

Ne olmuştu?

AK Parti resmi Twitter hesabında 5 Mayıs'ta ‘CHP yalan üretim merkezi’ adlı bir animasyon yayınlanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın çizgi karakterler olarak canlandırıldığı animasyonda bir profesörün, icat ettiği makineyle ana muhalefet partisi için 'yalan ürettiği' gösterilmişti.

Sağlık Bakanlığı ile ilgili iddialara ve '128 milyar dolar nerede?' tartışmasına da atıfta bulunulan animasyonun sonunda "Devamı gelecek" denmişti.