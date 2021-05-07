Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 7, 2021

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