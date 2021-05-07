Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB İçişleri Komiseri ile görüştü

Çavuşoğlu, Johansson ile gerçekleştirdiği görüşmeyi Twitter'dan duyurdu.
#AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'la görüştük— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 7, 2021
AB’yle olumlu gündemin sürdürülmesine önem veriyoruz. Göç, vize serbestisi ve terörizmle mücadele alanlarında somut adımlar bekliyoruz. pic.twitter.com/L3qjHJZhbm
Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'la görüştük. AB'yle olumlu gündemin sürdürülmesine önem veriyoruz. Göç, vize serbestisi ve terörizmle mücadele alanlarında somut adımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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