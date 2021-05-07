Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB İçişleri Komiseri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, göç, vize serbestisi ve terörizm konularının konuşulduğu bildirildi.