E-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşlar, bölgede görev yapan polislerin kimlik bilgilerine ulaşabilecek

E-Devlet'e getirilen yeni bir özellik ile vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgede görev yapan polis memurlarının bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.
E-Devlet Kapısı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz" dedi.
Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz.@TC_icisleri @EmniyetGM @dijital— e-Devlet Kapısı (@ekapi) May 6, 2021
👉 https://t.co/Se3AjHp2sG #DijitalTR #edevlet pic.twitter.com/lepnDvc4um
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)