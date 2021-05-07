Bakan Çavuşoğlu ve Filistinli mevkidaşından ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riyad Al-Maliki ile ortak açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Tüm gelişmeler ışığında elbette önümüzdeki süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin toplanması gerektiğine inanıyoruz. Doğu Kudüs Komitesi'nin de toplanmasında fayda var.

Doğu Kudüs'te elçilik açan ülkelerin bu kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Filistin Devlet Başkanı'nın uluslararası konferans teklifi vardı. Türkiye olarak bu konferansa güçlü bir destek veriyoruz. Türkiye Filistin Ortak Komite toplantısının ilkini Ankara'da gerçekleştirmiştik. İkinci ortak komite toplantısını Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz.

Filistin ekonomisine katkımız devam edecek. Zorlu Covid sürecinde elimizden geldiği kadar Filistinli kardeşlerimize tıbbi malzeme, ayni ve yardım olmak üzere verdik. Filistin davasını yalnız bırakmadık, bundan sonraki süreçte de bırakmayacağız."

Riyad Al-Maliki de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Burada sizlerle bir arada olduğum için özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda Ankara olduğum için mutluyum. Bu iyi bir fırsattır. Biz sürekli dönemsel bir şekilde bir araya geliyoruz. Özellikle iki ülke arasında koordinasyon için. İlişkilerimiz yoğundur. Türkiye'nin özellikle sayın Erdoğan ve sayın Abbas'ın ilişkilerinde birbirine destek oluyor. Burada Ankara'da sizlerle bu atmosferde birlikteyiz. İki ülkeyi ilgilendiren konuları bir araya gelip ele aldığımız için mutluyum. Tekrar Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanına, hükümetine ve halkına.

Türkiye'nin desteklerinden dolayı Filistin'e hem BM Filistin Yardım Ajansı'na destek verdiklerinden ötürü teşekkür ederim. Filistinli öğrencilere burslar verilmektedir bu bizim çok önemlidir. Bunu hiç unutmamamız lazım. Türkiye'nin siyasi tutumunu, gerçekten Filistin davasını, halkını sürekli desteklemektedir. Bu Türkiye'nin tutumu her zaman ve herkesten öndedir. Çok güçlü şekilde siyasi olarak bize ve Filistin halkına bütün alanlarda destek vermektedir. Türkiye her zaman bu destekleriyle öncü ülke olmuştur.

Filistinli olarak sizlerle birlikte olarak bir görevimizdir. Sayın Mahmud Abbas ve Filistin halkı adına burada bu duygularımızı dile getirmeyi bir borç biliyorum. Filistin halkı olarak orada direnmeye devam etmeliyiz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması için çalışmaktayız. Kudüs şehrinin önemi ve bu kentin karşı karşıya kaldığı tehditler ve tehlikeler devam etmektedir. Kentin şahsiyetine, dokusuna dokunmaktadır. Uygarlığına, dinine dokunmaktadır. Bunun çok uzun yıllardır bir dokusu vardır. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Bu bizim için çok önemlidir. , İsrail, Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmelidir."