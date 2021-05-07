Bakan Varank yerli aşının ikinci dozunu oldu

Kovid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olan Varank, yerli aşının ikinci dozunu oldu.

Varank, "Bildiğiniz gibi virüs benzeri parçacıklar teknolojisine dayalı aşımızda Faz 1 insan denemelerine geçmiştik. 38 gönüllüden bir tanesiyiz, ikinci dozu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Temennimiz aşımızın başarılı olması" dedi.

Kovid-19 aşısına ilişkin patent tartışmalarına ilişkin de konuşan Varank, "Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada bir patent tartışması var. Patent tartışmalarının yapılmasına da çok şık bulmuyoruz. Bilgi birikimi tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Varank, aşının ilk dozunu 17 Nisan'da olmuştu.

Virüsü taklit ediyor

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor. Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.