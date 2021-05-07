Malatya’da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem oldu.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.2 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlimizde meydana gelen, merkez üssü Pütürge İlçemiz olan 3.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim cümlemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

İlimizde meydana gelen, merkez üssü Pütürge İlçemiz olan 3.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabbim cümlemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.#Deprem#Malatya — Selahattin Gürkan (@selahattingrkn) May 7, 2021

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