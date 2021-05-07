Malatya’da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem oldu.
Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 7, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 07.05.2021, 23:18:37 TSİ
Enlem : 38.2258 N
Boylam : 38.7005 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/UjrrIKduCR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.2 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@kandillirasat) May 7, 2021
KOKPINAR - Pütürge (MALATYA)
23:18:36 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli #malatyadeprem #elazığdeprem #AdıyamanDeprem pic.twitter.com/0K3ZCpfTzv
Belediye Başkanı'ndan açıklama
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlimizde meydana gelen, merkez üssü Pütürge İlçemiz olan 3.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim cümlemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.
İlimizde meydana gelen, merkez üssü Pütürge İlçemiz olan 3.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Selahattin Gürkan (@selahattingrkn) May 7, 2021
Rabbim cümlemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.#Deprem#Malatya
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)