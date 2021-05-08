TTB: Tehditlere boyun eğmeyerek bilimi kılavuz almaya devam edeceğiz, Mehmet Ceyhan yalnız degildir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunulup, ardından sosyal medyada 'Mehmet Ceyhan tutuklansın' etiketiyle paylaşımlar yapılmasına ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) açıklama yapıldı.
TTB'nin yaptığı açıklama şöyle:
"İktidarın akıl ve bilim dışı politikalarını eleştiren, uyarılarda bulunan, halkın sağlığını önceleyen bilim insanlarına yönelik tehditler kabul edilemez. Tehditlere boyun eğmeyerek bilimi kılavuz almaya devam edeceğiz. #MehmetCeyhanYalnızDegildir #BilimİnsanlarınınYanındayız"
İktidarın akıl ve bilim dışı politikalarını eleştiren, uyarılarda bulunan, halkın sağlığını önceleyen bilim insanlarına yönelik tehditler kabul edilemez. Tehditlere boyun eğmeyerek bilimi kılavuz almaya devam edeceğiz. #MehmetCeyhanYalnızDegildir#BilimİnsanlarınınYanındayız pic.twitter.com/GAQ3zKEywa— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) May 7, 2021
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