AK Partili Kurtulmuş: Biz güçlü olursak, hiçbir kimsenin Mescid-i Aksa'da bu zulümleri yapma imkanı olmayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul ve Kudüs kaderleri çok fazla birbirine benzeyen iki şehirdir. Bu iki şehrin kaderi birbirine paraleldir. Eğer biz güçlü olursak, hiçbir kimsenin Mescid-i Aksa'da bu zulümleri yapma imkanı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "TÜGVA Gelişim Akademisi" tarafından çevrim içi düzenlenen programa konuk oldu.

Programda, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle lanetlediğini dile getiren Kurtulmuş, ramazan günlerinde saldırılarını artıran İsrail'i şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırıların sadece İsrail'in değil, saldırganlığa ses çıkarmayan bütün insanlığın ayıbı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu bütün İslam ülkelerinin ortak ayıbıdır. Bu ayıptan bir an evvel kurtulması için başta İslam dünyası olmak üzere bütün insanlığa çağrıda bulunuyorum. Bu, yüz yıllı aşmış bir saldırganlıktır. Sürekli işgal eden, zorbalık yapan, çocukları, kadınları öldürerek alanını genişletmeye çalışan, Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı işgal etmek isteyen İsrail'in, bu amacına hep beraber 'dur' demeliyiz. Bu sadece bir din mensubu grubuna yapılan zorbalık değil, aynı zamanda insanlık tarihi boyunca görülmüş en büyük işgal hareketlerinden bir tanesidir. Hiçbir şekilde bu topraklarla ilgisi olmayan insanların bu coğrafyaya getirilerek, Filistin toprakları adım adım, gün gün işgal edildi. Yeni yerleşimciler getirildi" diye konuştu.

Kurtulmuş sözlerinin devamında şöyle konuştu;

"Bu coğrafyada siyonizmin işgal planını anlamamak, bu coğrafyayı hiç tanımamak demektir. Bizim TÜGVA gençliğimizin, İsrail'in bu saldırganlığını, bu saldırganlığın arkasındaki siyasi ideolojiyi çok iyi bilmesi lazım. Beynelmilel siyonizmin aslında İsrail'in kendinden daha büyük bir çark olduğunu ve bu çarkın sadece Filistin'i değil, dünyanın dört bir yanındaki insanların gönüllerini İsrail'in adına işgal etmekle meşgul etiklerini unutmamamız lazım. Bu şanlı direnişi en şanlı şekilde sürdüren bir avuç Filistinli Müslüman kardeşlerime İslam dünyası adına şükranlarımı sunuyor ve onları desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Sadece kendimize ümit vermek için söylemiyorum, şartlar ne olursa olsun eninde sonunda Filistin davası kazanacak, başkenti Kudüs olan tam manasıyla özgür bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Bu bizim dünyaya ve coğrafyaya bakışımızın aslını teşkil eden bir unsurdur. Bunu hiç unutmayacağız. "

"Biden'ın geçenlerde Ermeni tasarısı hakkında konuşurken, İstanbul'dan Konstantinapol diye bahsetmiş olması tesadüfen söylenmiş bir söz değildir. Batılı emperyalist güçlerin zihninin arkasında hala Konstantinapolis'in İstanbul haline getirilmiş olması var. 1453'teki o İslam fethinin bir takım sancılarının olduğu açıktır. İstanbul ve Kudüs kaderleri çok fazla birbirine benzeyen iki şehirdir. Bu iki şehrin kaderi birbirine paraleldir. Eğer biz güçlü olursak, hiçbir kimsenin Mescid-i Aksa'da bu zulümleri yapma imkanı olmayacaktır. Onun için Türkiye'yi yarınlara taşımak gerekir derken aslında güçlü ve büyük Türkiye'nin sadece kendisi için değil, bütün insanlık için hak ve adaleti sağlaması gerektiğini söylüyorduk.”