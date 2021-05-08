Deniz Zeyrek: 17 Mayıs'tan itibaren restoran ve kafeler Londra formülüyle açılacak

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, ilgililere yönelttiği "17 Mayıs'tan itibaren nasıl bir yol haritası izlenecek?" sorusuna aldığı yanıtları aktardı. Buna göre okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak, restoran ve kafeler 'Londra formülüyle' açılacak.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, '17 Mayıs sonrası ne olacak' başlığıyla yayımlanan yazısında 17 Mayıs'ta günlük vaka sayısının 5 binler seviyesine düşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bu çerçevede 17 Mayıs'tan sonra tam kapanma sürecinin uzatılması değil, kademeli bir 'normalleşmeye geçiş' programının planlandığını ifade eden Zeyrek, geçen hafta ilgililere "17 Mayıs'tan itibaren nasıl bir yol haritası izlenecek?" sorusunu yönelttiğini aktardı. Zeyrek, ulaştığı bilgileri şöyle paylaştı:

■ Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak. Eylülde yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak.

■ 17 Mayıs'tan itibaren restoran ve kafeler Londra formülüyle açılacak. Yani sadece açık hava bölümleri olacak. Peki açık alanı olmayan restoranlar ne yapacak? Hükümet, yerel yönetimlere açık alanı olmayan kafe ve lokantalara kapı önüne masa konulması konusunda kolaylık sağlanması yönünde telkinde bulunacak.

■ 17 Mayıs'tan itibaren AVM'ler, spor salonları, berberler de açılacak.

■ Sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00'den itibaren sürecek. Hafta sonları ise pazar günü yasak olacak.

■ 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.45'e çekilecek ve pazar günü yasak olmaktan çıkacak.

■ Her şey öngörüldüğü gibi giderse temmuz ortasından itibaren akşam yasağı 23.45'e ya da 24.00'e çekilecek.

Zeyrek, normalleşme döneminde aşılama çalışmalarına da ağırlık verileceğini belirtti. "Mayıs sonuna dek üç ayrı kaynaktan 30 milyon doz aşı gelmesi öngörülüyor. Bu aşılar mayıs ayı boyunca uygulanırsa ve normalleşme planlandığı gibi giderse, Türkiye rahat bir yaz sezonu geçirebilir" ifadesini kullanan Zeyrek, bu rahatlığın sadece lokanta-kafe sektörüne değil, turizm sektörüne ve onun etkilediği onlarca sektöre yarayacağını vurguladı.