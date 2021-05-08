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    Fahrettin Koca

    Koca: Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesi aşılayabiliriz

    © AA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (125)
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    Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisiyle 'yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceği' bilgisini paylaştığını aktardı.

    Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 'Fahrettin Koca ile konuştum, herkese yetecek kadar aşı geliyor' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye'deki aşılama çalışmalarına ilişkin edindiği yeni bilgileri aktardı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Şu anda Türkiye, 100 milyon doz Sinovac ile, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Acet, "Pandemi ile mücadelede en etkili silahın aşı olduğu artık bu işler için mesai harcayan herkesin ortak görüşü haline gelmiş durumda" dedi.

    © REUTERS / Ivan Alvarado
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    Acet, yüksek oranlı aşılama kapasitesine ulaşmış ülkelerin sosyal hayatı özgüven içinde rahatlatmaya başladığını söyledi. "Peki, Türkiye’nin aşılama program nasıl ilerleyecek?", "İyi başlayıp mesafe kat eden, ancak bir süredir yavaşlayan aşılama süreci yeniden hızlanabilecek mi?" sorularını yönelten Acet, Bakan Koca'ya bu konularla ilgili sorular yönelttiğini ifade etti.

    Acet, Koca'yı hayli moralli bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

    "Türkiye’nin aşı programıyla ilgili, süreç içinde ortaya çıkan ciddi sorunlar karşısında, harcadığı yoğun mesainin pozitif sonuçlarının ufukta belirmesinin verdiği rahatlık olmalı bunun sebebi. Dünyada aşı savaşlarının kızıştığı bir ortamda, böylesine zor bir meselede sonuca yürümek, ciddi çabalar, doğru zamanda yapılmış akıllıca hamleler, dengeli yaklaşımlar ve sıkı takipçilik gerektiriyor.

    Fahrettin Koca, bir ‘jonglör ustalığıyla’ bütün bunları aynı anda yaparak sonuca gidilebileceğini gösterdi. Türkiye, aşılama programına Çin firması Sinovac’ın ürettiği aşıları kullanarak başlamış, epeyce mesafe de kat etmişti. Ancak son haftalarda Çin’den gelen aşı tedarikinde sorunlar ortaya çıktı. İyi haber, bu sorunlar aşıldı ve Sinovac aşısı Türkiye’ye yeniden gelmeye başlıyor.

    Sağlık Bakanı Koca’nın verdiği bilgiye göre, geride kalan hafta Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak geçtiği için, bu tatil dönemi bittikten sonra Türkiye’ye yeni aşılar gelmeye başlayacak. Koca’nın son açıklamasında tekrar ettiği gibi, Türkiye’nin Çinli firma ile 100 milyon dozluk anlaşması bulunuyor.

    'Haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısı gelecek, Uğur Şahin'in kampanyaya destek için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor'

    Sağlık Bakanı Koca, aşı üreticisi BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’le iyi bir frekans yakalamış. Belli periyotlarla konuşuyorlar, mesajlaşıyorlar. Koca, 14 Nisan’da, Haziran sonuna kadar 30 milyon BioNTech aşısının geleceğine dair açıklamalarını teyit almak için cep telefonu üzerinden Uğur Şahin’e göndermiş.

    Şahin, bu açıklamaları teyit ettikten sonra, 'Allah’ın izniyle başaracağız' diye bir eklemede bulunmuş. Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının tedarikinde hızlanma bekleniyor. Aşılarla birlikte, aynı ay içerisinde kampanyaya katılıp destek vermesi için Uğur Şahin’in de Türkiye’ye, yani ‘anavatanına’ gelmesi gündemde.

    © AFP 2021 / BULENT KILIC
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    Davet iletildi, kendisi de buna olumlu bakıyor. BioNTech aşısıyla ilgili pozitif haberler Haziran ayı ile sınırlı değil. Temmuzda 14 milyon daha olmak üzere Ağustos ve Eylül’de bu rakamlar artarak 90 milyon doza kadar ulaşacak. Dün saat 15:30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı toplam aşılama sayısını gösteren tabloda durum şöyleydi:

    Birinci doz aşılaması yapılanların sayısı: 14.500.636

    İkinci doz aşılaması yapılanların sayısı: 10.269.701

    Toplam yapılan aşı sayısı: 24.770.337

    Bu rakamlar, aşılamada önemli bir mesafe kat ettiğimizi, ancak hedeflenen rakamların henüz epeyce gerisinde olduğumuzu gösteriyor.

    'Bu bilgiler, Türkiye'nin aşılama programının hızlanmasının önünde bir engel olmadığına işaret ediyor'

    Sinovac ve BioeNTech’in yanı sıra Rus yapımı Sputnik aşısı için de 50 milyon dozluk anlaşma yapılmış durumda.

    Sözleşmesi yapılan aşıların tümünün Türkiye’ye geldiği düşünülürse, (Sinovac: 100 milyon doz, BioNTech:90 milyon doz, Sputnik:50 milyon doz) toplamda 240 milyon doz aşıya ulaşılabileceğimizi, bunun da Bakan Koca’nın dediği gibi Türkiye nüfusunun takriben üç katına tekabül ettiği söylenebilir.

    Bütün bu bilgiler, Türkiye’nin aşılama programının hızlanmasının önünde bir engel olmadığına işaret ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmemizde, biraz da bu tablonun verdiği özgüvenle, 'Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceği' bilgisini paylaştı.

    Böyle bir hedefe ulaşılabilirse, 3,4 ay içerisinde, nüfusun yüzde 70’ine yakınının aşılanması mümkün olabilecek.

    Eğer bu başarılabilirse Türkiye, yaz aylarını daha rahat geçirebilecek, sonbahara ise, yeni kısıtlamalara ihtiyaç duymadan girebilecek."

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (125)
    Etiketler:
    Aşılama, BioNTech, Uğur Şahin, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı
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