'IŞİD'in bomba timi komutanı' deniyor: MİT ve İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. IŞİD'in 'Mudafa' ismi verilen hücre evlerinde sekiz şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'IŞİD'in bomba timi komutanı' olduğu belirtilen Muhammet H.Al D. de var.

Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespitlerinin ardından düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; IŞİD ile bağlantısı bulunan sekiz kişinin İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre 10 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı ve özel harekat destekli baskın yapıldı. Sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde; yatak bazasının altında bir poşete saklanmış halde IŞİD adına toplanmış yüklü miktarda döviz bulundu. IŞİD'in 'bomba timi komutanı' olduğu belirtilen Mohammed H.Al D. ve yardımcıları da operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Fırat Kalkanı Bölgesi'nde IŞİD adına faaliyetler yürüttüğü, terör saldırıları için bomba düzeneklerinin hazırlanması, yerleştirilmesi ve patlatılmasını koordine ettiği öne sürüldü. Şüphelinin IŞİD üyelerine bomba ve patlayıcı maddelerle ilgili eğitim verdiği de iddia edildi.