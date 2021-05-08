Ticaret Bakanı'nın ardından yardımcısı da değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine Mustafa Tuzcu atandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınarak yerine Mehmet Muş'un getirilmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa Tuzcu atanmıştır" ifadelerine yer verildi.