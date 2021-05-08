Kalabalık bir grup ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da 4 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınan, 'vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu' gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kuytul, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuytul ve beraberindekilerin 4 Mayıs'ta gerçekleştirmek istediği eyleme müdahale etmiş, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.