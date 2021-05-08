Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ilacı kararı

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi. Karara göre, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi rehberini güncelledi.

Alınan yeni karara göre, etkinliği ve yan etkileri bir süredir tartışılan hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak. Hastaların evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek.